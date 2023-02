Promozione Girone F: i risultati di domenica 19 febbraio

Con un gol per tempo il Casteggio batte in trasferta il Vighignolo e rimane in vetta alla classifica davanti all’Accademia Calcio Vittuone vincente 4 a 2 sul Pontevecchio. La Bressana subisce la manita dall’Assago che sale al terzo posto, mentre la Viscontea Pavese viene travolta 4 a 1 dal Settimo Milanese trascinato da Anelli autore di una tripletta. Terminano in parità le restanti partite: Barona Sporting-Sedriano e Frog Milano-Rhodense a reti inviolate, mentre Città di Vigevano-Robbio Libertas e Rozzano-La Spezia con il punteggio di uno pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Assago - Bressana 5-0

(2 Teta, De Andreis, Tosoni, Di Jenno)

Barona Sporting - Sedriano 0-0

Città di Vigevano - Robbio Libertas 1-1

(51’ Moscardi - 92’ Bilardo)

Frog Milano - Rhodense 0-0

Pontevecchio - Accademia Calcio Vittuone 2-4

(Italia, Rossi - Cavaliere, Sanzo, 2 Ghidoli)

Rozzano - La Spezia 1-1

(Husi - Castiglioni)

Settimo Milanese - Viscontea Pavese 4-1

(Tocchi, 3 Anelli - Morchio)

Vighignolo - Casteggio 0-2

(24’ Orlandini, 60’ Arbasini)