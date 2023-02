Promozione Girone F: i risultati di domenica 26

La Casteggio è fermata senza reti dall’Assago, ma allunga lo stesso in vetta complice la sconfitta dell’Accademia Calcio Vittuone contro la Barona Sporting. La Viscontea Pavese vince contro il Vighignolo e abbandona l’ultimo posto occupato ora dalla Città di Vigevano sconfitta 2 a 1 dalla Bressana. Il Settimo Milanese conferma il suo ottimo stato di forma espugnando il campo de La Spezia e accorcia sulla Robbio Libertas che contro la Frog Milano non va oltre lo 0 a 0. Il Rozzano vince lo scontro diretto e raggiunge in classifica il Sedriano, mentre la Rhodense consolida il quinto posto conquistando la vittoria contro il Pontevecchio.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bressana - Città di Vigevano 2-1

(2 Cellari - Lagonigro)

Casteggio - Assago 0-0

La Spezia - Settimo Milanese 1-2

(Argentiero - Anelli, Tocchi)

Rhodense - Pontevecchio 2-0

(De Grandi, Villani)

Robbio Libertas - Frog Milano 0-0

Sedriano - Rozzano 1-2

(Secreti - Villa, Milesini)

Viscontea Pavese - Vighignolo 2-1

(Viscusi, Di Donato -Scotti)

Accademia Calcio Vittuone - Barona Sporting 1-2

(Borsani - Mezzina, Campani)