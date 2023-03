Promozione Girone F: i risultati di domenica 5 marzo

La sfida testacoda che vedeva opposte la Città di Vigevano al Casteggio è stata vinta dalla formazione gialloblù che sale a quota 54 punti e continua a dominare il girone F di Promozione. Al secondo posto a quattro lunghezze di distanza c’è l’Accademia Calcio Vittuone vittoriosa con la Rhodense. Solo un pareggio peR Assago e Vighignolo, terza e quarta forza del campionato, fermate rispettivamente dalla Viscontea Pavese e da La Spezia. Grazie alla vittoria sul Sedriano, il Settimo Milanese si avvicina ancora alla zona play off scavalcando la Robbio Libertas sconfitta per 4 a 1 dal Pontevecchio. In chiave salvezza il Rozzano Calcio vince in trasferta lo scontro diretto contro la Barona Sporting, mentre la Frog Milano supera 3 a 0 la Bressana in zona play out.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Calcio Vittuone - Rhodense 1-0

(Bottara)

Assago - Viscontea Pavese 1-1

(Tosoni - De Marco)

Barona Sporting - Rozzano 1-3

(Autogol - 2 Villa, Inzerauto)

Città di Vigevano - Casteggio 0-2

(Dragoni, Rebecchi)

Frog Milano - Bressana 3-0

(Chiappori, Montaruli, Maisto)

Pontevecchio - Robbio Libertas 4-1

(Belloli, Brunetti, 2 Italia - Zanellati)

Settimo Milanese - Sedriano 1-0

(Petrolà)

Vighignolo - La Spezia 2-2

(Castelnuovo, Gentile - 2 Gabaglio)