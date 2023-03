Promozione Girone F: i risultati di domenica 12 marzo

Se prima il campionato era aperto, ora è apertissimo. Con una vittoria in rimonta e conquistata in pieno recupero, la Frog Milano batte la capolista Casteggio che vede avvicinarsi a una sola lunghezza di distanza l’Accademia Calcio Vittuone vittoriosa 3 a 1 sul campo della Robbio Libertas. Lotta apertissima ance in zona play out con la Bressana fermata sul 2 a 2 dal Pontevecchio e superata in classifica da La Spezia e Viscontea Pavese. Entrambe in giornata super, hanno vinto rispettivamente contro l’Assago per 4 a 0 e la Città di Vigevano per 6 a 0. Poker anche per la Rhodense contro la Barona Sporting, il Vighignolo aggancia il terzo posto vincendo contro il Sedriano e infine il Settimo Milanese centra un nuovo successo contro il Rozzano trascinato dal bomber Azzini.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bressana - Pontevecchio 2-2

(11’ Cellari, 47’ Mannozzi - 42’ e 71’ Belloli)

Casteggio - Frog Milano 1-2

(30’ Migliavacca - 87’ e 94’ Sistilii)

La Spezia - Assago 4-0

(Martinelli, Castiglioni, Mainardi, Mutinelli)

Rhodense - Barona Sporting 4-0

(2 De Grandi, Villani, Ferrario)

Robbio Libertas - Accademia Calcio Vittuone 1-3

(80’ Petrillo - 25’ Fedeli, 47’ pt Ramos Fortes, 65’ Barbieri)

Rozzano Calcio - Settimo Milanese 0-1

(Azzini)

Sedriano - Vighignolo 0-2

(Castelnuovo - Azzarone)

Viscontea Pavese - Città di Vigevano 6-0

(3 Zigliani, Di Donato, Tommasi, Salomoni)