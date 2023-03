Promozione Girone F: i risultati di domenica 26 marzo

Grazie a un gol del capocannoniere Andrea Migliavacca, il Casteggio vince lo scontro diretto contro l’Accademia Calcio Vittuone e allunga in classifica a più 4. Il Vighignolo vince con il minimo scarto in casa del Settimo Milanese e aggancia al aterzo posto l’Assago fermato sul due pari dal Rozzano. A chiudere la zona play off la Rhodense vittoriosa per 4 a o sul campo della Bressana. Vittoria importante per la Frog Milano che supera 3 a 0 La Spezia e si allontana dalla zona calda della classifica. Tre punti preziosi anche per il Sedriano che cala il poker al fanalino di coda Città di Vigevano e raggiunge il Pontevecchio fermato sull’uno pari dalla Viscontea Pavese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bressana - Rhodense 0-4

(2 Ferrario, Fulciniti, Zaina)

Casteggio - Accademia Calcio Vittuone 1-0

(57’ Migliavacca)

La Spezia - Frog Milano 0-3

(2 Luongo, Tarantola)

Robbio Libertas - Barona Sporting 1-1

(Zanellati)

Rozzano - Assago 2-2

(Inzerauto, Milesini - Monteverde, Schiavoni)

Sedriano - Città di Vigevano 4-0

(2 Garavaglia, Grassi, Iannucci)

Settimo Milanese - Vighignolo 0-1

(Moi)

Viscontea Pavese - Pontevecchio 1-1

(Siliquini - Di Davide)