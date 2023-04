Promozione Girone F: i risultati di domenica 2 aprile

L’Accademia Calcio Vittuone torna subito alla vittoria superando 2 a 1 la Viscontea Pavese e si riporta a meno uno dalla vetta in attesa del posticipo del Casteggio che sabato 1 aprile ha conquistato la Coppa Italia di Promozione superando 2 a 1 l’Arcellasco Città di Erba. Grazie a uno scatenato Iacuaniello, quattro gol per lui, l’Assago batte il Settimo Milanese e si conferma al terzo posto al pari del Vighignolo vittorioso in trasferta contro la Barona Sporting. Il Rozzano strapazza il fanalino di coda Città di Vigevano e conquista punti preziosi che sanno di salvezza. Vittorie importanti anche per Robbio Libertas e Sedriano che superano rispettivamente Bressana e Frog Milano allontanando la zona calda della classifica. Pareggio con un gol per parte, infine, tra Pontevecchio e La Spezia.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Calcio Vittuone - Viscontea Pavese 2-1

(Cavaliere, Malvestiti - Di Donato)

Assago - Settimo Milanese 5-2

(4 Iacuaniello, Schiavoni - Cicogna, Moretti)

Barona Sporting - Vighignolo 2-3

(Lioce, Di Bernardo - 2 Gentile, Joderi)

Città di Vigevano - Rozzano 0-6

(2 Santobuono, 2 Fronda, Husi, Autogol)

Frog Milano - Sedriano 1-3

(Luongo - 2 De Lucia, Rinaldi)

Pontevecchio - La Spezia 1-1

(Buttarelli - Gabaglio)

Robbio Libertas - Bressana 2-0

(Canino, Garcia)

Rhodense - Casteggio (posticipata a giovedì 13 aprile)