Promozione Girone F: i risultati di domenica 30 aprile

Sconfitta che non incide ai fini della classifica per i già promossi del Casteggio battuti 2 A 1 in trasferta dalla Barona Sporting. Sconfitta con lo stesso punteggio anche per l’Accademia Calciop Vittuone sul campo del Rozzano. Al terzo posto bene il Vighignolo che cala il poker sul Frog Milano. A chiudere la zona play out ci sono a pari punti l’Assago vittorioso sulla Città di Vigevano e la Rhodense che nell’anticipo di sabato ha superato il Sedriano con il punteggio di 6 a 1. In zona play off il La Spezia batte la Robbio Libertas e allunga di tre punti sulla Viscontea Pavese battuta dalla Bressana. A metà classifica, infine, vittoria esterna del Pontevecchio contro il Settimo Milanese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Sedriano - Rhodense 1-6 (venerdì 28 aprile)

(Sestito - 2 Ferrario, 2 Nenadovic, 2 Borghi)

Barona Sporting - Casteggio 2-1

(2 Casini - Migliavacca)

Città di Vigevano - Assago 0-2

(Tosoni, Iacuaniello)

La Spezia - Robbio Libertas 2-0

(Esmail, Romano)

Rozzano Calcio - Accademia Calcio Vittuone 2-1

(Autogol, Milesini - Razzini)

Settimo Milanese - Pontevecchio 1-3

(Anelli - 2 Italia, Nebuloni)

Vighignolo - Frog Milano 4-1

(2 Gentile, Azzarone, Di Miceli - Luongo)

Viscontea Pavese - Bressana 1-3

(Di Chio - 2 Farina, Cellari)