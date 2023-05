Promozione Girone F: i risultati della 34ª giornata

I campioni in carica del Casteggio salutano il campionato di Promozione con un pareggio a reti inviolate contro la Visconte Pavese che non riesce invece a evitare la retrocessione. Ai play off accedono soltanto l’Accademia Calcio Vittuone, vittoriosa contro il Settimo Milanese, e il Vighignolo che contro il Pontevecchio dà vita a una partita spettacolare terminata con quattro gol per parte. Assago e Rhodense vincono rispettivamente contro Frog Milano e Rozzano e chiudono il campionato appaiate in classifica al quarto posto. La Bressana supera di misura il La Spezia e conquista in extremis i play out dove sfiderà nuovamente la formazione milanese azzurro-granata. A metà classifica la Barona Sporting conquista i tre punti vincendo contro il fanalino di coda Città di Vigevano, mentre la Robbio Libertas rifila quattro gol al Sedriano.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Calcio Vittuone - Settimo Milanese 3-0

(Cavaliere, 2 Ramos Fortes)

Bressana - La Spezia 2-1

(2 Farina - Gabaglio)

Casteggio - Viscontea Pavese 0-0

Città di Vigevano - Barona Sporting 2-3

(Infantino, Morello - Finizza, Villa, Campani)

Frog Milano - Assago 0-2

(Annoni, Iacuaniello)

Pontevecchio - Vighignolo 4-4

(Italia, Medici, Calandrino, Rossi - 2 Joderi, Azzarone, Bascapè)

Rhodense - Rozzano 5-0

(Sinisi, Nenadovic, Fulciniti, Trovato, Ferrario)

Robbio Libertas - Sedriano 4-1

(Cuccu, Zanellati, Petrillo, Ponzi - Cicoria)