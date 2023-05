Promozione Girone F: i risultati dei play out e dei play off

L’Accademia Calcio Vittuone pareggia in rimonta contro il Vighignolo e forte del secondo posto in classifica accede al terzo turno play off dove incontrerà Base 96 Seveso e Tribiano. La gara d’andata dei play out tra Bressana e La Spezia, infine, termina in parità con un gol per parte. Decisiva la partita di ritorno in programma domenica 28 maggio.

Di seguito i risultati e i marcatori della partita:

PLAY OFF

Accademia Calcio Vittuone - Vighignolo 1-1

(50’ Fedeli - 15’ Di Miceli)

PLAY OUT

Bressana - La Spezia 1-1

(19’ Cellari - 90’ Argentiero)