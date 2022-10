Promozione Girone A: i risultati di domenica 16 ottobre

Il girone A di Promozione ha una nuova capolista sola al comando: è il Base 96 Seveso che con la vittoria per 3 a 1 sull’Aurora Uboldese sale a 18 punti approfittando delle scivolone serale del Meda che in casa viene sconfitto per 1 a 0 dalla Baranzatese. A un punto di distanza c’è l’Universal Solaro vittorioso sulla Solese per 2 a 1. Vittoria di misura e molto importante anche per il Saronno che spinto dal proprio pubblico batte l’Ispra Calcio con un gol di Romeo realizzato nei minuti finali. Il Morazzone muove la classifica conquistando il primo punto in campionato al termine della sfida a reti bianche contro la Lentatese. Colpi casalinghi dell’Amici dello Sport in casa contro l’Esperia Lomazzo e del Mariano Calcio contro l’Accademia Inveruno. Poker, infine, della Besnatese contro la Valle Olona.

I risultati e i marcatori della giornata:

Amici dello Sport - Esperia Lomazzo 2-1

(Avinci, Rimoldi - Cassina)

Base 96 Seveso - Aurora CMC Uboldese 3-1

(De Petri, 2 Marinoni - Fontana)

Besnatese - Valle Olona 4-1

(Zoppi, 3 Comani - Fall)

Saronno - Ispra Calcio 1-0

(87’ Romeo)

Lentatese - Morazzone 0-0

Mariano Calcio - Accademia Inveruno 1-0

(69’ Villa)

Universal Solaro - Solese 2-1

(Giglio, Delia D. - Perotti)

Meda 1913 - Baranzatese 0-1

(Carnazzola)

Fonte immagine: pagina facebook ASD FBC Saronno 1910.