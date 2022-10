Promozione Girone A: i risultati di domenica 23 ottobre

Il Base 96 Seveso prosegue il suo cammino in testa alla classifica battendo con un netto 3 a 0 l’Accademia Inveruno. A tre lunghezze di distanza c’è il Meda che con il medesimo risultato ha vinto in casa della Solese. Cadono, invece, le inseguitrici Universal Solaro e Saronno sconfitte rispettivamente da Ispra Calcio e Valle Olona. Il Morazzone abbandona l’ultima piazza rifilando un poker all’Amici dello Sport. All’ultimo posto c’è ora l’Aurora CMC Uboldese sconfitta in casa dalla Besnatese. L’Esperia Lomazzo si allontana dalla zona calda della classifica con la vittoria di misura sul Mariano Calcio, mentre tra Baranzatese e Lentatese finisce in parità.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Base 96 Seveso 0-3

(26’ Marinoni, 74’ e 81’ Cazzaniga)

Aurora CMC Uboldese - Besnatese 2-3

(61’ Guarda, 87’ Yessoufou - 21’ Zoppi, 28’ Sala, 54’ Manuzzato)

Baranzatese - Lentatese 1-1

(13’ Ruggeri - 18’ Mauri)

Esperia Lomazzo - Mariano Calcio 1-0

(93’ Reci)

Ispra Calcio - Universal Solaro 2-1

(8’ Zecchini, 70’ Dardha - 25’ Giglio)

Morazzone - Amici dello Sport 4-1

(31’ Giordano, 41’ e 74’ Ghizzi, 69’ Picetti - 78’ Caccia)

Solese - Meda 0-3

(58’ e 85’ Tartaglione, 76’ Lolli)

Valle Olona - Saronno 2-1

(1’ Autogol, 51’ Balconi - 4’ Torriani)