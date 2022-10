Promozione Girone A: i risultati di domenica 30 ottobre

Il Base 96 Seveso prosegue il suo percorso da capolista vincendo per 5 a 2 contro l’Esperia Lomazzo Calcio. Pronta risposta delle inseguitrici che tengono il passo: il Meda supera 1 a 0 l’Ispra calcio, il Saronno espugna 2 a 0 il campo dell’Universal Solaro e la Besnatese vince di misura per 2 a 1 contro l’Accademia Inveruno. Valle Olona si affaccia in zona play off vincendo 2 a 0 in trasferta contro l’Aurora CMC Uboldese, ma la partita più divertente è quella giocata tra Lentatese e Solese che pareggiano tre pari. Pareggio a reti bianche, invece, tra Mariano Calcio e Morazzone. La sfida tra Amici dello Sport e Baranzatese, invece, è stata sospesa al 51’ minuto di gioco sul risultato di 0 a 0 a causa di infortunio del direttore di gara.

I risultati e i marcatori della giornata:

Amici dello Sport - Baranzatese 0-0 SOSPESA

Aurora CMC Uboldese - Valle Olona 0-2

(Fall, Zani)

Base 96 Seveso - Esperia Lomazzo Calcio 5-2

(Carraro, Gjonaj, Cazzaniga, Autogol, Marinoni - Drago, Romeo)

Besnatese - Accademia Inveruno 2-1

(76’ Bonfante, 78’ Parachini - 27’ Carbone)

Lentatese - Solese 3-3

(Lanzarini A., Lorusso, Mauri - Feola, Trionfo, Perotti)

Mariano Calcio - Morazzone 0-0

Meda 1913 - Ispra Calcio 1-0

(Tartaglione)

Universal Solaro - Saronno 0-2

(Brighenti, Romeo)