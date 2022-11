Promozione Girone A: i risultati di domenica 6 novembre

Seconda sconfitta in campionato per il Base 96 Seveso che inciampa in casa contro la Baranzatese. Ottima prova degli ospiti che con il risultato di 3 a 1 conquistano i tre punti, salgono in zona play off e riaprono il campionato. Ne approfittano le dirette inseguitrici Saronno e Meda, entrambe vittoriose per 1 a 0 rispettivamente contro Lentatese e Universal Solaro, che ora vedono la vetta a tre punti di distacco. Vittoria che vale la zona play off anche per l’Esperia Lomazzo Calcio che supera 1 a 0 il fanalino di coda Aurora CMC Uboldese. In zona play out, invece, si riaccende la bagarre con le vittorie del Morazzone sulla Besnatese, dell’Accademia Inveruno contro il Valle Olona e della Solese che supera in trasferta il Mariano Calcio sorpassandolo anche in classifica. Prosegue il momento positivo, infine, l’Amici dello Sport che tra le mura amiche vince la sfida contro l’Ispra Calcio.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Valle Olona 1-0

(Vago)

Amici dello Sport - Ispra Calcio 2-0

(2 Avinci)

Aurora CMC Uboldese - Esperia Lomazzo Calcio 0-1

(Drago)

Base 96 Seveso - Baranzatese 1-3

(Marinoni - Stoica, Messaoudi, Ruggeri)

Besnatese - Morazzone 1-2

(76’ Brivio - 30’ Gerevini, 83’ Bosetti)

Lentatese - Saronno 0-1

(Romeo)

Mariano Calcio - Solese 2-3

(26’ Miccoli, 35’ Villa - 31’ Dervishay, 64’ Feola, 91’ Perotti)

Meda - Universal Solaro 1-0

(Ponti)