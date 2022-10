Promozione Girone C: i risultati di domenica 16 ottobre

Le due capoliste Aurora Seriate e Falco cadono entrambe inaspettatamente sotto i colpi di Acos Treviglio e Colognese. Le due compagini restano però ancora al comando con quattro punti di vantaggio su Torre de Roveri Calcio vittoriosa 2 a 1 contro il San Paolo D’Argon. Non ne approfittano, invece, la Pagazzanese fermata sull’1 a 1 dal Basiano Masate Sporting e la Gavarnese sconfitta in casa per 2 a 3 dall’Almè. Sfida a suon di gol tra Casazza e Olimpic Trezzanese con i padroni di casa che riescono a spuntarla con il punteggio di 4 a 2. Poker della Juventina Covo sulla Fiorente 1946 Colognola che si vede anche sorpassare in classifica. Tra Cividatese e Azzano, infine, regna il pareggio con la partita che termina due pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Aurora Seriate - Acos Treviglio 0-1

(Gruda)

Basiano Masate Sporting - Pagazzanese 1-1

(Verderio - Locatelli)

Casazza - Olimpic Trezzanese 4-2

(Signorelli, 2 Pellegris, Pezzotta - Guerrini, Cortesi, Ratti, Brambilla)

Cividatese - Azzano 2-2

(Belotti, Fossati - 2 Morelli)

Falco - Colognese 1-2

(Cortinovis - 2 Alloni)

Fiorente 1946 Colognola - Juventina Covo 0-4

(Mascolo, Zedda, Defendi, Olaru)

Gavarnese Calcio - Almè 2-3

(Mistri, Andreoni - Ubizzoni, Todeschini, Volpi)

Torre de Roveri Calcio - San Paolo D’Argon Calcio 2-1

(Bentoglio, Autogol - Armati)