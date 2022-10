Promozione Girone C: i risultati di domenica 30 ottobre

Caduta casalinga inaspettata del Falco contro una grande Olimpic Trezzanese che con i tre punti conquistati abbandona l’ultimo posto in classifica. L’Aurora Seriate non va oltre l’uno pari in trasferta contro la Gavarnese e rimane in testa alla classifica, ma vede accorciarsi il vantaggio nei confronti della Torre de Roveri Calcio che supera 3 a 2 l’Acos Treviglio. Tris del Casazza contro l’Almè e vittoria dell’Azzano per 2 a 0 sulla Juventina Covo. Vittorie importanti per Cividatese nello scontro diretto contro la Pagazzanese e della Fiorente Colognola per 4 a 2 contro la Colognese. Si dividono la posta in palio, infine, Basiano Masiate Sporting e San Paolo D’Argon che pareggiano due pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Azzano - Juventina Covo 2-0

(Reani - Stefanelli)

Basiano Masiate Sporting - San Paolo D’Argon 2-2

(Lancini, Guzzetti - Toccagni, Bertocchi)

Casazza - Almé 3-0

(2 Pellegris, Signorelli)

Cividatese - Pagazzanese 2-0

(Comini, Ghitti)

Falco - Olimpic Trezzanese 2-3

(Vanoncini, Crippa - 2 Ratti, autogol)

Fiorente 1946 Colognola - Colognese 4-2

(2 Mangini, Arici, Baresi - Sirtoli, Magoni)

Gavarnese - Aurora Seriate 1-1

(Lizzola, Pietta)

Torre de Roveri Calcio - Acos Treviglio 3-2

(Gamba, 2 Bellina - 2 Mazzola)