Promozione Girone E: i risultati di domenica 16 ottobre

La capolista Scannabuese frena in trasferta contro il Sancolombano e vede diminuire a un solo punto il vantaggio sulle tre principali inseguitrici. Il Casalpusterlengo espugna 2 a 1 il campo della Paullese, il Circolo Giovanile Bresso ha la meglio per 3 a 2 sul Senna Gloria, mentre il Tribiano vince in scioltezza contro la Città di Segrate segnando quattro gol. Vittoria importante anche del Cinisello che supera 3 a 1 il Villa ed entra in zona play-off. Prova di carattere del Landriano che vince contro la Settalese e prova a risalire la classifica. Finiscono tutte con il risultato di 1 a 1, invece, le altre partite tra Castelleone-Union Calcio Basso Pavese e Romanengo-Vistarino.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castelleone - Union Calcio Basso Pavese 1-1

(Grassi - Bosio)

Cinisello - Villa 3-1

(2 Mantellini, Catalano - Alves Barros)

Circolo Giovanile Bresso - Senna Gloria 3-2

(Ugo Lino, 2 Galtarossa - Tchetchoua, Bargi)

Città di Segrate - Tribiano 0-4

(Tchetchoua, Fondrini, Tremolada, Cangemi)

Paullese - Casalpusterlengo 1-2

(Cristarella - Cheddia, Myrteza)

Romanengo - Vistarino 1-1

(Bertolini - Alibrandi)

Sancolombano - Scannabuese 1-1

(Benini - Abbà)

Settalese - Landriano 2-3

(Caccianiga, Ghibellini - Zanon, 2 Rolfini)