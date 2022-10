Promozione Girone E: i risultati di domenica 30 ottobre

Il Cinisello si aggiudica il big match della nona giornata vincendo davanti al suo pubblico contro il Casalpusterlengo. Una vittoria combattuta e di misura, ma molto importante che vale il primato in classifica che apparteneva proprio ai rivali di giornata. Tribiano e Scannabuese rispondono presenti e si fanno trovare pronti vincendo rispettivamente contro Settalese e Vistarino. Castelleone vince per 3 a 0 contro il Circolo Giovanile Bresso e si affaccia alla zona play off inseguito dal Landriano che cala il poker sul Romanengo. Tris anche del Sancolombano contro l’Union Calcio Basso Pavese ultima in classifica. Si rialzano il Villa grazie alla vittoria sulla Città di Segrate e la Senna Gloria che conquista tre punti contro la Paullese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castelleone - Circolo Giovanile Bresso 3-0

(Cocci, Donzelli, Sali)

Città di Segrate - Villa 1-2

(23’ Visani - 74’ Valle, 77’ Morandini)

Paullese - Senna Gloria 1-2

(Cristarella - 2 Tchetchoua)

Romanengo - Landriano 1-4

(Bertolini - Panaccio, 2 Rolfini, Abate)

Sancolombano - Union Calcio Basso Pavese 3-0

(3 Spedini)

Settalese - Scannabuese 0-1

(Manzoni)

Tribiano - Vistarino 2-1

(Ruggieri, De Santis - Frasca)

Cinisello - Casalpusterlengo 1-0

(Siviero)