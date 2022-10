Promozione Girone F: i risultati di domenica 16 ottobre

Prosegue a suon di gol la marcia del Casteggio che vince senza problemi anche contro la Città di Vigevano e fa sette su sette in campionato. Al secondo posto insegue l’Accademia Calcio Vittuone che supera 3 a 1 la Rhodense ferma a quattro punti in piena zona play-out. Equilibrio tra Sedriano e Settimo Milanese che segano un gol per parte, mentre Robbio Libertas e Pontevecchio pareggiano senza gonfiare le reti. A centro classifica il Rozzano vince per 1 a 0 contro la Barona Sporting, mentre il Vighignolo entra in zona play-off superando 2 a 1 la La Spezia. Penultimo posto per la Viscontea Pavese sconfitta di misura dall’Assago, mentre la Bressana conquista tre punti fondamentali contro Frog Milano abbandonando così l’ultimo posto del girone.

I risultati e i marcatori della giornata:

Rozzano Calcio - Barona Sporting 1-0

(Santobuono)

Bressana - Frog Milano 2-0

(2 Mannozzi)

Casteggio - Città di Vigevano 4-1

(40’ Migliavacca, 51’ e 59’ Rebecchi, 80’ Cantiello - 15’ Pelli)

La Spezia - Vighignolo 1-2

(Castiglioni - Azzarone, Gentile)

Rhodense - Acc. Calcio Vittuone 1-3

(Zaina M. - Brignola, Ghidoli, Barbieri)

Robbio Libertas - Pontevecchio 0-0

Sedriano - Settimo Milanese 1-1

(Garavaglia - Moretti)

Viscontea Pavese - Assago 0-1

(Tosoni)