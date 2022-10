Promozione Girone F: i risultati di domenica 30 ottobre

Prosegue il cammino da favole del Casteggio che centra la nona vittoria consecutiva in campionato vincendo per 3 a 1 contro il Pontevecchio. Seppur lontane, le inseguitrici Accademia Calcio Vittuone e Vighignolo provano a tenere il passo vincendo contro Bressana e Rozzano Calcio. Nell’unico incontro disputato sabato 29, vittoria molto importante del Frog Milano che grazie all’ 1 a 0 finale contro la Viscontea Pavese esce momentaneamente dalla zona calda della classifica. Respira anche la Barona Sporting grazie alla vittoria per 3 a 2 contro il Settimo Milanese, pareggi invece in Robbio Libertas-Rhodense e Sedriano-Assago. La sfida tra La Spezia e Città di Vigevano, infine, si giocherà mercoledì 9 novembre alle ore 21.

I risultati e i marcatori della giornata:

Visconte Pavese - Frog Milano 0-1 (giocata sabato 29)

(La Placa)

Bressana - Acc. Calcio Vittuone 2-5

(2 Mannozzi - 3 Cavaliere, Ghidoli, Brignola)

Casteggio - Pontevecchio 3-1

(35’ e 78’ Migliavacca, 89’ Di Placido - 23’ Calandrino)

Robbio Libertas - Rhodense 1-1

(Zanellati - Trovato)

Rozzano Calcio - Vighignolo 0-2

(2 Azzarone)

Sedriano - Assago 0-0

Settimo Milanese - Barona Sporting 2-3

(Anelli, Festari - 2 Finizza, Mezzina)

La Spezia - Città di Vigevano (mercoledì 9 novembre)