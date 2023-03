Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 19 marzo

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € al Senna Gloria (a fine gara proprio dirigente apriva un cancello permettendo così a persone non autorizzate l'accesso alla zona spogliatoi; alcuni di esse protestavano nei confronti della terna);

110 € all’Aurora CMC Uboldese (Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale).

SANZIONI

ALLENATORI

Squalifica fino al 3//2023 a: Mussa Franco (Bressana): “In occasione della sostituzione di proprio calciatore, lo colpiva con un pugno seppur di striscio, sulla schiena”.

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva a: Annoni Alessandro (Assago), Armati Martin (San Paolo D’Argon), Picco Mattia (Città di Segrate), Molteni Marco (Lentatese), Galuppini Emanuel (Bressana), Invernizzi Matteo (Città di Vigevano), Scano Daniele (Landriano), Botta Emanuele (Olimpic Trezzanese), Tanzi Andrea (Vighignolo), Tavelli Stefano (Morazzone), Oliva Riccardo (Valle Olona).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Cannizzaro Matteo (Valle Olona), Oldrini Nicolò Massimo (Ispra Calcio).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Cortinovis Lorenzo (Almè), Ubizzoni Davide (Almè), Finato Cristian (Amici dello Sport), Capelli Martino (Baranzatese), Raffaele Nicolò (Baranzatese), Ricci Lorenzo (Baranzatese), Finizza Simone (Barona Sporting), Cesaro Alessio (Besnatese), Barcella Marcello (Bressana), Nicolo Marco (Città di Vigevano), Bassanelli Luca (Fiorente 1946 Colognola), Brugali Mattia (Fiorente 1946 Colognola), Rondi Alessio (Gavarnese), Maestri Marco (Landriano), Zanon Jacopo (Landriano), Parravicini Marco (Lentatese), Picetti Tommaso (Morazzone), Sosto Daniele (Morazzone), Degiorgio Andrea (Rhodense), Milani Nicola (Sancolombano), Suardi Giacomo (Casazza), Ronchi Stefano (Union Calcio Basso Pavese), Parisi Matteo (Universal Solaro), Petricciuolo Simone (Viscontea Pavese), Valle Simone (Villa), Ubizzoni Davide (Almè).