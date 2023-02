Promozione: Città di Segrate sconfitta per un giocatore “inesistente”

Ha del surreale quanto accaduto nella gara disputa domenica 12 febbraio tra Settalese e Città di Segrate valida per la 19ª giornata del girone E di Promozione. Terminata con il punteggio di 1 a 1, il risultato è stato ribaltato dalla sentenza del giudice sportivo che ha comminato la sconfitta a tavolino della Città di Segrate per aver fatto giocare un atleta che, come riportato dal comunicato del CRL, “non risulta tesserato per la società in questione in quanto svincolato”. Il giocatore in questione è Alessandro Marchini che effettivamente non è tesserato per la Città di Segrate, ma che come testimoniato da entrambe le squadre nemmeno era presente alla partita. Sulla base di quanto emerso, però, il giudice sportivo ha comminato una sanzione di 150€ alla Società Città di Segrate, inibito il dirigente responsabile, Alessandro Brandini fino al 15 marzo, ma soprattuto ha assegnato la vittoria a tavolino per 3 a 0 alla Settalese. A oggi non sono chiare le cause dello scambio d’identità e chi abbia commesso l’errore, ma sicuramente la vicenda avrà altri sviluppi. Attraverso i canali social ufficiali, infatti, il Club segratese ha voluto far chiarezza sull’accaduto annunciando il ricorso: “In merito al provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla partita del 12 febbraio contro la Settalese, campionato di Promozione, la Società preannuncia il reclamo. Non ci sono altre ipotesi possibili, se non quella di un errore (non sappiamo di quale genere e per quale motivazione) visto che il calciatore Alessandro Marchini non era in campo, essendo stato svincolato a dicembre. Lo dimostra in maniera inattaccabile la distinta di gioco. Ci rammarichiamo per tutti i provvedimenti adottati dal Giudice, che danneggiano la nostra Società sia dal punto di vista sportivo che dell'immagine, e siamo pronti a dimostrare la non sussistenza della motivazione addotta. Invitiamo chi di dovere a avviare tutte le opportune verifiche per capire quale possa essere stato l'errore: non certo la presenza di Alessandro Marchini in campo. Restiamo fiduciosi che sia ripristinata la verità dei fatti e confermata la correttezza del nostro operato. Correttezza, e lealtà sportiva, che sono i cardini e l'essenza delle nostra stessa Società”.

Questo, invece, il comunicato del Giudice Sportivo:

“Dagli atti di gara risulta che al 17° del 2° tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Marchini Alessandro nato il 11/1/1996 della società Città di Segrate.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato attivamente alla gara col no2; tuttavia alla data della gara non risulta tesserato per la società in questione in quanto svincolato.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara. La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visti gli articoli 4, 10, 65 del CGS

DELIBERA

a) di comminare alla Società Città di Segrate la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 per aver utilizzato calciatori non tesserati.

b) di inibire per fino al 15-3-2023 il dirigente responsabile della società Città di Segrate Signor Brandini Alessandro.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati”.