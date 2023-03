Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 5 marzo

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

VARIAZIONE GARE

Girone A

Meda - Solese

(Si giocherà l’11 marzo alle ore 15:30)

Meda - Saronno

(Si giocherà il 26 marzo alle ore 15:30)

Girone E

Circolo Giovanile Bresso - Vistarino

(Si giocherà il 12 marzo alle ore 14:30 presso il C.S. Comunale di Cormano in Via Fabio Filzi, 31)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € al Tribiano (per aver consentito l'accesso al terreno di gioco a persona estranea che offendeva l'arbitro e successivamente l'accesso alla zona spogliatoi a persona non autorizzata);

70€ all’Aurora CMC Uboldese (per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro).

SANZIONI

MASSAGGIATORI

Squalifica fino al 22/3/2023 a: Davide Finiguerra (Vighignolo)

ALLENATORI

Squalifica fino al 22/3/2023 a: Luppi Andrea (Esperia Lomazzo); Martino Andrea (Vighignolo).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due gare effettive a: Ardizzoni Lorenzo (Barona Sporting), Cozzi Stefano (Vistarino), Vezzoli Federico (Morazzone).

Squalifica per una gara effettiva a: Besati Andrea (Aurora CMC Uboldese), Barbera Simone (Meda), Rossi Matteo (Sedriano), Bianchessi Andrea (Castelleone), Chiesa Luca (Fiorente 1946 Colognola), Ritella Andrea (Villa).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva a: Della Torre Gabriele (Saronno): “Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro a fine gara”.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Pulcini Stefano (Gavarnese).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Ghitti Matteo (Cividatese), Pelucchi Francesco (Saronno), Ingribelli Simone Ermanno (Lentatese), De Lucia Andrea Ottavio (Sedriano), Donelli Jacopo (Villa), Frasca Davide Antonio (Vistarino), Biba Matia (Casalpusterlengo), Di Noto Manuel (Saronno), Ghilardi Daniele (Gavarnese), Orsi Marco (Lentatese), Radaelli Alessandro (Paullese), Boneschi Giovanni (Vistarino).