Promozione, niente da fare per la Cob91 contro la Nuova Sondrio

Sul campo sintetico di Cormano la Nuova Sondrio batte la Cob91 per 3-1. Niente da fare per i ragazzi milanesi guidati da Provasi nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione girone B che non riescono a trovare la vittoria e vengono superati dalla Vibe Ronchese che li manda, al momento, in zona retrocessione.

Nella sfida contro la Nuova Sondrio a passare in vantaggio sono proprio i valtellinesi: al 20' del primo tempo Giglio sfrutta un pallone non trattenuto da Coppo e con un tap-in vincente infila il pallone in rete. 10 minuti dopo arriva il raddoppio ad opera di Olivares che con uno splendido tiro a giro manda il pallone all'incrocio dei pali. Al rientro in campo, passano neanche cinque minuti che la Cob91 accorcia le distanze con Picone. Ma ecco che al 30' Olivares viene messo a terra in area da Pinto. E' calcio di rigore e Malha Terfous dal dischetto manda il pallone in rete e chiude definitivamente la gara.