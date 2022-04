Promozione, i provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari del campionato di Promozione (COMUNICATO UFFICIALE).

GARE DEL 13/ 4/2022

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CHYUPAK MAXIM (SOLESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONANOMI ALESSIO (SOLESE A.S.D.)

GARE DEL 14/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAGLIABUE GIACOMO (LENTATESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANELLI DAMIANO (CASALPUSTERLENGO 1947) CAMPANI LORENZO (CLUB MILANESE)

GARE DEL 15/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 5/2022

PAPA TOMMASO (BARONA SPORTING 1971)

Già squalificato fino al 27/04/2022 come da CU n.58 del 31/03/2022 riconosciuto dal direttore di gara

mediante tesserino, durante la gara si posizionava fuori del recinto di gioco nei pressi della panchina

e successivamente in adiacenza alla zona spogliatoi da dove ripetutamente protestava e ingiuriava

la terna.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

A.) FINIZZA SIMONE (BARONA SPORTING 1971)