Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 5 febbraio

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

VARIAZIONE GARE

Girone A

Frog Milano - Barona Sporting (interrotta il 29 gennaio a causa dell’infortunio del direttore di gara, sarà recuperata il 15 febbraio alle ore 20:30)

Meda - Accademia Inveruno

(Si giocherà il 12 febbraio alle ore 14:30)

Meda - Morazzone

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 14:30)

Girone E

Scannabuese - Circolo Giovanile Bresso

(Si giocherà l’11 febbraio alle ore 14:30)

Casalpusterlengo - Senna Gloria

(Si giocherà il 12 febbraio alle ore 14:30)

Circolo Giovanile Bresso - Union Calcio Basso Pavese

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 17:30 presso il campo comunale di Cormano)

Girone F

Accademia Calcio Vittuone - Frog Milano

(Si giocherà il 12 febbraio alle ore 16:30)

Accademia Calcio Vittuone - Barona Sporting

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 16:30)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Solese: “Perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabile del mancato regolare svolgimento della gara Baranzatese-Solese”.

AMMENDE

200€ SOLESE;

150€ VISTARINO (Per ripetute offese e minacce da parte di propri sostenitori nei confronti di un assistente ufficiale).

SANZIONI (gare del 29/1/2023)

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 8/3/2023 a: Benzoni Matteo (Esperia Lomazzo), Grosso Sebastiano (Morazzone).

Squalifica fino al 4/3/2026 a: Seregni Mattia (Solese).

GIOCATORI ESPULSI

Squalifica per quattro gare effettive a: Rasini Simone (Baranzatese): “Colpito da un avversario reagiva spingendo ripetutamente il calciatore avversario insultandolo”;

Castiglioni Abenezer (Solese) : “Espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo alla reazione del suddetto scambia con il medesimo spinte ed insulti”.

Squalifica per tre gare effettive a: Braga Marco Lobke (Solese): “Espulso su segnalazione dell'assistente perchè si rivolgeva all'arbitro con frasi gravemente offensive. Alla notifica del provvedimento avvicinava l'assistente ufficiale offendendolo”.

Squalifica per due gare effettive a: Ranieri Pietro (Solese).

Squalifica per una gara effettiva a: Petruzzellis Riccardo (Accademia Inveruno), Cavenaghi Gabriele (Senna Gloria), Pica Moreno (Settimo Milanese), Bozzoli Christian (Città di Segrate), Martinelli Andrea (La Spezia), Piagni Alessandro (Sancolombano), Guindani Tommaso (Senna Gloria), Petricciuolo Simone (Viscontea Pavese).

GIOCATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione a: Pisoni Gabriele (Accademia Inveruno), Ambrosini Matteo (Aurora Seriate), Perani Daniele (Baranzatese), Verri Claudio (San Paolo D’Argon), Sossai Alessandro (Circolo Giovanile Bresso), Longo Federico (Frog Milano), Di Toma Andrea (Sancolombano), Nessi Nicola (Aurora Seriate), Messaoudi (Baranzatese), Gjonaj (Base 96 Seveso), Castiglioni Samiel (La Spezia), Michi Matteo (Meda), Cavenaghi Gabriele (Senna Gloria), Ruggieri Matteo (Tribiano), Mercuri Luca (Viscontea Pavese), Tremolada Luca (Tribiano), Zerbo Issouf (Vistarino).