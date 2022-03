Promozione, i provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari per il campionato di Promozione.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 3/2022

PROVASI MAURIZIO (C.O.B. 91)

A fine gara offendeva minacciosamente un avversario.

NATOBUONO FRANCESCO (MUGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAINERI FABIO (LA SPORTIVA OME) NATOBUONO FRANCESCO (MUGGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARANGI NICOLO (SUZZARA SPORT CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMANO MICHAEL (C.O.B. 91) ROSA MICHELE (LA SPEZIA CALCIO)

PIGNATIELLO LUCA (LANDRIANO 1983) DI MAIO ALESSANDRO (MUGGIO)

INVERNIZZI RICCARDO (OLIMPIAGRENTA) ANELLI ALESSIO (SENNA GLORIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DIVELLA ALESSANDRO (BARZAGO A.R.L.)

Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MAZZINI DANIO (SONCINESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARIDATI FABIO (A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO) GALBIATI RICCARDO (A.CASATI CALCIO ARCORE)

PEPE ALESSANDRO (ACCADEMIA CALCIO

VITTUONE) GEMINIANI MATTEO (ALAGNA)

DELLE FAVE BERNARDO (ALTABRIANZA TAVERNERIO A.) CASTELNUOVO GIOELE (ARCELLASCO CITTA DI ERBA)

MAZZETTI MATTIA (ATLETICO C.V.S.) NEGRI MATTIA (ATLETICO C.V.S.)

RADAELLI DARIO (BARONA SPORTING 1971) PROSERPIO MATTEO (BARZAGO A.R.L.)

TORTI MATTEO (BRESSANA 1918 A.S.D.) CESAROTTI ANDREA (C.O.B. 91)

PIRAS DANIEL (CAVENAGO) SANTI EMANUELE (CITTA DI SEGRATE)

DE CARLI LORENZO (COLICODERVIESE) CALCHI DANIELE (COLOGNESE)

CASTOLDI MATTIA (GARLASCO A.S.D.) CABRONI ALESSIO (SAN LAZZARO)

PINI ANDREA (SAN LAZZARO) ORLANDINI LUCA (SENNA GLORIA)

TORRACA GIUSEPPE (SOLBIATESE CALCIO 1911) RIVELLINI MATTEO (SPORT CASAZZA)

PADERNI ROBERTO (SPORTING CLUB BRESCIA) VITALI LUCA (SPORTING CLUB BRESCIA)

GUASTALLA LUCA (SUZZARA SPORT CLUB) RUGGIERI MATTEO (TRIBIANO)

SOW IBRAHIMA (VIGHIGNOLO) MANZONI DAVIDE

EDOARDO (VISTARINO)

FERRARI MARCO (VOLUNTAS MONTICHIARI)