Promozione, i provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia
Sono tantissime le squalifiche dovute all'ultima giornata di campionato
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari per il campionato di Promozione.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/ 3/2022
PROVASI MAURIZIO (C.O.B. 91)
A fine gara offendeva minacciosamente un avversario.
NATOBUONO FRANCESCO (MUGGIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RAINERI FABIO (LA SPORTIVA OME) NATOBUONO FRANCESCO (MUGGIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARANGI NICOLO (SUZZARA SPORT CLUB)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROMANO MICHAEL (C.O.B. 91) ROSA MICHELE (LA SPEZIA CALCIO)
PIGNATIELLO LUCA (LANDRIANO 1983) DI MAIO ALESSANDRO (MUGGIO)
INVERNIZZI RICCARDO (OLIMPIAGRENTA) ANELLI ALESSIO (SENNA GLORIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DIVELLA ALESSANDRO (BARZAGO A.R.L.)
Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MAZZINI DANIO (SONCINESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARIDATI FABIO (A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO) GALBIATI RICCARDO (A.CASATI CALCIO ARCORE)
PEPE ALESSANDRO (ACCADEMIA CALCIO
VITTUONE) GEMINIANI MATTEO (ALAGNA)
DELLE FAVE BERNARDO (ALTABRIANZA TAVERNERIO A.) CASTELNUOVO GIOELE (ARCELLASCO CITTA DI ERBA)
MAZZETTI MATTIA (ATLETICO C.V.S.) NEGRI MATTIA (ATLETICO C.V.S.)
RADAELLI DARIO (BARONA SPORTING 1971) PROSERPIO MATTEO (BARZAGO A.R.L.)
TORTI MATTEO (BRESSANA 1918 A.S.D.) CESAROTTI ANDREA (C.O.B. 91)
PIRAS DANIEL (CAVENAGO) SANTI EMANUELE (CITTA DI SEGRATE)
DE CARLI LORENZO (COLICODERVIESE) CALCHI DANIELE (COLOGNESE)
CASTOLDI MATTIA (GARLASCO A.S.D.) CABRONI ALESSIO (SAN LAZZARO)
PINI ANDREA (SAN LAZZARO) ORLANDINI LUCA (SENNA GLORIA)
TORRACA GIUSEPPE (SOLBIATESE CALCIO 1911) RIVELLINI MATTEO (SPORT CASAZZA)
PADERNI ROBERTO (SPORTING CLUB BRESCIA) VITALI LUCA (SPORTING CLUB BRESCIA)
GUASTALLA LUCA (SUZZARA SPORT CLUB) RUGGIERI MATTEO (TRIBIANO)
SOW IBRAHIMA (VIGHIGNOLO) MANZONI DAVIDE
EDOARDO (VISTARINO)
FERRARI MARCO (VOLUNTAS MONTICHIARI)