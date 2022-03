Promozione: stasera il recupero della seconda giornata di campionato

Stasera prende il via un altro turno di recupero del campionato di Promozione. Su tutti i campi di promozione, infatti, si disputerà la seconda giornata di ritorno che era stata rimandata a causa dell'aumento dei contagi. Le formazioni che militano nel campionato di promozione sono pronte a un tour de force abbastanza importante visto che disputano tre gare nel giro di una settimana.

Il Cinisello, terza forza del campionato arriva dalla sconfitta contro l'Arcellasco Città di Erba, diretta concorrente per il terzo posto nel girone. La formazione milanese affronterà in casa i lecchesi dell'Olimpiagrenta. Dall'altro lato la Cob91 arriva da un pareggio contro il Lissone nell'anticipo di sabato, quindi, ha avuto un giorno di riposo in più rispetto agli avversari dell'Altabrianza Tavernerio. Insomma due gare sicuramente non semplici per entrambe le formazioni milanesi che devono cercare di fare assolutamente punti.

Ecco le altre gare della giornata:

Arcellasco-ColicoDerviese

Barzago-Cavenago

Casati-Concorezzese

Lissone-Arcadia Dolzago

Olgiate Aurora-Muggiò

Vibe Ronchese-Nuova Sondrio