La Pro Sesto non va oltre lo 0 a 0 in casa del Trento

Trento e Pro Sesto si sono affrontate per la trentacinquesima giornata di Serie C Girone A, in un match importantissimo per la salvezza che ha regalato solo uno 0 a 0.

I padroni di casa erano reduci dalla sconfitta per 2-1 contro il Lecco, mentre gli ospiti avevano pareggiato 1-1 con l’Albinoleffe.

La gara è molto equilibrata tanto che si possono contare poche occasioni da entrambe le parti.

I gialloblù ci provano nel primo tempo e al 32′ con Pasquato che serve Bocalon, murato dalla difesa avversario.

Al 36’ sempre lo stesso Pasquato prova ad impensierire il portiere ma il suo diagonale non ha fortuna.

La Pro Sesto prova a reagire al 39′ con De Sena che cerca la girata in area, Marchegiani para.

Nel secondo tempo le sorti del match non cambiano, le due compagini ci provano ma non riescono a sbloccare il risultato.

Un punto che in ottica salvezza serve molto di più al Trento che rimane a +5 sui diretti avversari.

I biancoblù possono comunque tirare un sospiro di sollievo visto lo 0 a 0 tra Giana e Seregno.

Trento (3-4-3): Marchegiani; Dionisi, Carini, Raggio; Bearzotti, Belcastro, Osuji, Oddi; Izzillo; Pasquato, Bocalon. A disp. Cazzaro, Pigozzo, Chinellato, Scorza, Ruffo Luci, Vianni, Barbuti, Seno, Pattarello. All. D’Anna.

Pro Sesto (3-4-3): Del Frate; Maldini, Pecorini, Toninelli; Mazzarani, Gattoni, Brentan, Sala; De Sena, Capogna, Scapuzzi.

A disp. Bagheria, Serra, Capelli, Gualdi, Bezziccheri, Marsupio, Lucarelli, Giubilato, Cerretelli, Ferrero, Marilungo. All. Di Gioia. (agg. di Fabio Belli)