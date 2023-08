Pro Sesto battuta dall'Atalanta in amichevole: finisce 3-0

Nella giornata di oggi, mercoledì 2 luglio, la Pro Sesto si è scontrata con l'Atalanta in un'amichevole di prestigio a Zingonia. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 5° minuto con Bonfanti, che sorprende la difesa avversaria con un'incornata vincente su calcio d'angolo. Il secondo gol dell'Atalanta è opera di Bakker, avvenuto al 54° minuto: il calciatore agguanta una palla filtrante e, trovandosi solo davanti al portiere della Pro Sesto, fredda con freddezza e precisione. Nel finale, al 88° minuto, Scalvini chiude definitivamente i conti con un tiro preciso e potente, mettendo il sigillo sulla vittoria della sua squadra.

Nonostante gli sforzi della Pro Sesto, che ha cercato di reagire con diverse occasioni, la difesa atalantina guidata da Carnesecchi ha dimostrato solidità e compattezza, mantenendo la porta inviolata.

L'amichevole ha fornito importanti spunti per entrambe le squadre in vista delle future sfide, in particolare la Pro Sesto può trarre ulteriori insegnamenti da questa esperienza di gioco contro un avversario di livello come l'Atalanta.