La Pro Sesto cade in trasferta a Mantova

Nella 33° Giornata di Serie C, Girone A, arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Pro Sesto, che non vince in campionato dallo scorso 23 febbraio: un paio di disattenzioni sono sufficienti per lasciare al Mantova tre punti pesantissimi che consolidano le aspirazioni di salvezza per la squadra di Galderisi.

Gli uomini di mister Di Gioia, invece, si ritrovano in piena zona “nera” e con soli tre punti di vantaggio sull’ultimo posto in classifica.

Come già segnalato, il Mantova sfrutta le incertezze dell’avversario e torna a casa con una vittoria per 2 a 1.

Prima frazione di gioco senza grandi patemi d’animo per entrambi i team, con qualche tentativo infruttuoso del Mantova da parte di Bruccini e Guccione. Sul versante opposto è Capogna che si rende pericoloso ma il primo tempo non è certamente un concentrato di emozioni.

Nella seconda frazione di gioco il Mantova aumenta il ritmo e sfrutta gli errori a centrocampo della squadra di casa giocando di rimessa: il gol del vantaggio è di Silvestro, al 47’, a cui fa seguito il raddoppio di Monachello al 57’.

Potrebbe arrivare anche il terzo goal ma, al contrario, il risultato rimarrà contenuto per effetto di un calcio di rigore realizzato al 90’ da Scapuzzi, che fissa l’esito finale sull’ 1 a 2.

Il centrocampista della Pro Sesto Alessandro Sala si è così espresso a fine gara: "Dobbiamo restare uniti e cercare di raggiungere l'obiettivo tutti insieme. La squadra ha tante qualità, lo abbiamo dimostrato anche contro avversari importanti. I tifosi ci sono sempre stati vicini, anche loro vivono la situazione come noi e sanno quanto sia brutto stare lì sotto".

Prossimo impegno fuori casa per la Pro Sesto che farà visita all’Albinoleffe, mentre il Mantova ospiterà la Virtus Verona, attualmente avanti di un punto.

TABELLINO PRO SESTO – MANTOVA 1-2 (0-0)

Marcatori: 47′ Silvestro (M), 57′ Monachello (M), 90′ Scapuzzi (P.S., rig.)

Pro Sesto: Bagheria, Maldini, Pecorini, Toninelli, Mazzarani (dal 60′ Lucarelli); Brentan (dal 64′ Sala), Gattoni, Marchesi (dal 60′ Marilungo), Ghezzi, Capogna, Scapuzzi.

A disp.: Del Frate, Capelli, Gualdi, Grandi, Marzupio, Giubilato, De Sena, Cerretelli, Ferrero.

All.: Di Gioia

Mantova: Marone, Pinton, Panizzi, Checchi, Darrel, Bruccini (dal 66′ Fontana), Rihai (dal 46′ Paudice), Gerbaudo, Guccione, Silvestro (dal 66′ Messori), Monachello (dal 92′ Vaccaro).

A disp.: Tosi, Bertolotti, Militari, Malavasi, Fontani, Vetere, Piovanello.

All. Galderisi

Arbitro: Costanza

Assistenti: D’Angelo e Porcheddu

Ammoniti: Maldini, Marchesi e Lucarelli (P); Gerbaudo, Pinton e Rihai (M).