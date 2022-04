La Pro Sesto prova a resistere ma è il Como Women a portare a casa i tre punti

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Sesto Femminile

La Pro Sesto Femminile, nonostante una gara di grande carattere, esce sconfitta in casa contro una tenace Como Women, che non brilla ma porta a casa tre punti importantissimi.

Le padrone di casa, nonostante le molte occasioni avute, non riescono a segnare nel primo tempo e restano bloccate sullo 0 a 0.

I secondi 45 cominciano nello stesso modo in cui era finita la prima frazione ma al minuto 75’ la gara si sblocca: traversone da destra di Carravetta, un difensore tocca di mano e l’arbitro non può che fischiare rigore. Sul dischetto va capitan Rizzon, che con freddezza non sbaglia e supera Selmi.

Pro Sesto - Como Women 0-1 (0-0)

Marcatori: 30’ s.t. Rizzon (r)

Pro Sesto: Selmi, Ploner (22’ s.t. Mariani Elena), Abati, Marasco (33’ s.t. Senger), Grumelli, Pedrazzani, Dellacqua, Scuratti, Tugnoli, Fracas, Leonessi (43’ s.t. Mauri). A disposizione: Ricciardi, Barletta, Melodia, Possenti, Carabetta, Boccardo All. Maria Macrì

Como Women: Bettineschi, Cecotti, Lipman, Rizzon, Vergani (25’ s.t. Taborda), Pastrenge (25’ s.t. Mariani Elisa), Picchi, Hilaj, Beil (39’ s.t. Bianchi), Rigaglia (14’ s.t. Carravetta), Carp (39’ s.t. Roventi). A disposizione: Small, Cavicchia, Dubini. All. Sebastian de la Fuente

Arbitro: Lorenzo Massari, di Torino. Ass. 1 Luca Merlino, di Asti, Ass. 2: Anthony Cusumano, di Collegno

Ammoniti: Abati (PS) 14’ s.t.

Espulsi: nessuno

Angoli: 2-6

Recupero: 0’ + 5’