La Pro Sesto ufficializza l'addio di Carmine Castella

Pro Sesto 1913 comunica che dopo tre anni di importante collaborazione – che hanno portato alla Promozione in Serie C e alla permanenza in categoria per le due successive stagioni – Carmine Castella ha deciso di interrompere la collaborazione con la nostra Società.

Con profondo dispiacere comunichiamo la fine di questo percorso comune, consapevoli del fatto che il Direttivo Tecnico della Pro Sesto perda così un amico sincero ed un’importante fonte di esperienza calcistica.

Tutta la Società ringrazia Carmine Castella per il lavoro svolto in queste tre stagioni in biancoceleste e gli augura ogni bene e fortuna, con la certezza che il campo da calcio appagherà sempre la sua grande passione per questo sport.