La Pro Sesto Women esce sconfitta nel match contro il Sassari Torres

Nella 24esima giornata del campionato di Serie B Femminile, la Pro Sesto cade in casa della Sassari Torres Femminile con il risultato di 2 a 1.

Alle biancoblù non basta il goal di Abati per portare a casa punti che in realtà ai fini della classifica servono a poco data la penultima posizione in classifica maturata con la sconfitta contro il Chievo nel turno di recupero.

Le padrone di casa grazie ai goal di Gomes e Marenic sono volate a quota 36 punti, al quinto posto in classifica e possono quindi sperare nei playoff.

Le ragazze di mister Macrì non sono riuscite nelle ultime giornate a ribaltare i pronostici iniziali nonostante i grandi miglioramenti avuti nel girone di ritorno.