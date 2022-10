La Pro Sesto Women cade contro l'Azalee Solbiatese 1911

Brutta sconfitta tra le mura amiche della Pro Sesto Women nel match contro l'Azalee Solbiatese 1911, con il risultato di 0 a 1.

Al minuto 23’ bell’azione di Carcassi dalla destra, cross sul secondo palo su cui si avventa Stirati, che in scivolata colpisce il palo.

Minuto 24, le Azalee in vantaggio: l’attaccante Pellegrini ruba la palla in area avversaria e riesce a mettere un cross basso in mezzo per Magatti, che segna con un tap in vincente .

Le padrone di casa provao a recupare al 30’ ma il diagonale di Carcassi indirizzato verso il secondo palo colpisce il legno.

Nel secondo tempo non succede più molto e le ospiti portano a casa i tre punti.