Lo psichiatra che cura Tonali spiega: "Scommettere sul Milan vincente faceva parte del suo rito portafortuna"

Sandro Tonali, il talentuoso centrocampista ex Milan, sta affrontando una dura prova personale e, parallelamente alla sua carriera calcistica, cerca la rinascita umana.

Il giocatore, infatti, dopo il caos scommesse che lo vedrà patteggiare nei prossimi giorni, ha deciso di affrontare il problema della ludopatia.

Il Professor Gabriele Sani, direttore del dipartimento di psichiatria clinica e d'urgenza del Policlinico Gemelli e docente all'Università del Sacro Cuore di Roma, uno dei massimi esperti nel trattamento delle dipendenze, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, che riportiamo:

"Che sia per vergogna, paura o per disprezzo di sé, si tende a nascondere tutto anche agli affetti più cari. Anzi, soprattutto a loro, a cui si è certi di dare una sofferenza. Uno dei primi passi per uscirne è proprio il riconoscimento del problema e la condivisione."

Il ludopatico ha una sua ritualità, segue una sequenza scaramantica. Sandro scommetteva sul Milan vincente per questo. Faceva parte del suo rito portafortuna, si chiama 'pensiero magico'..."

Se è arrivato dove è arrivato nonostante questo fardello, una volta che se ne sarà liberato potrà a maggior ragione esprimere il proprio potenziale come e forse meglio di prima. Lui ha un'immagine potente e la condivisione permetterà a molti giovani di riconoscersi in lui, nella sua malattia e iniziare ad affrontarla."

Nei prossimi giorni si attendono delle notizie ufficiali riguardo la sua squalifica dai campi.