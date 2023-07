Pulisic day: il giocatore saluta i tifosi a Casa Milan (FOTO)

Dopo tanta attesa in casa Milan, oggi è ar rivato finalmente il giorno di Christian Pulisic, ex Chelsea e capitano della nazionale degli Stati Uniti.

L’attaccante, in serata, dopo le visite mediche di rito e l’idoneità sportiva, ha ufficialmente firmato il suo contratto con i rossoneri e successivamente è uscito dalla sede principale del diavolo per dedicare saluti e fare autografi ai tifosi entusiasti, in attesa del giocatore da molte ore.

Da domani, giovedì 13 luglio, Pulisic potrà iniziare ad allenarsi con i suoi compagni e cominciare a vivere la sua nuova avventura italiana.