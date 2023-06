Puma e AC Milan presentano il nuovo home kit 2023/24

“PUMA ha presentato oggi il nuovo Home Kit di AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per avvicinare ancora di più la squadra, la città e la sua appassionata community.

Ispirata alla città di Milano e allo spirito inarrestabile della sua gente, la nuova maglia Home AC Milan reinventa le tradizionali strisce rossonere, simbolo del brand rossonero, che hanno contribuito a rendere il Club un'icona per gli appassionati di sport di tutto il mondo. Il design innovativo introduce una grafica tonale ripetuta che celebra l'energia vibrante della città, la legacy del Club e il suo ruolo centrale all'interno di una comunità in evoluzione che guarda sempre avanti. That's the Milan way.

Le nuove strisce creano una "M" ripetuta al centro della maglia attraverso strisce tonali che rappresentano la città di Milano e la natura progressista del Club. La maglia presenta anche un colletto nero con scollo a V, polsini e bordi delle maniche neri e mostra con orgoglio "AC MILAN" in grassetto sulla parte posteriore del collo.

Per accompagnare il lancio del nuovo Home Kit, PUMA e AC Milan hanno presentato un nuovo video con il capitano della squadra maschile, Davide Calabria, insieme a Olivier Giroud, Rafael Leão, Mike Maignan, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Charles De Ketelaere. Il video include anche le giocatrici della squadra femminile del Milan, Kosovare Asllani e Nesrine Bahlouli. Il video evidenzia l'elemento principale del design della nuova maglia, in cui la "M" fa da collegamento tra il Club e la città, con scorci iconici della città, illuminati da luci rosse e nere per simboleggiare la passione per il Milan in tutto il mondo.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "La maglia rossonera è da sempre l'emblema del DNA del nostro Club e dei nostri tifosi. Un simbolo di passione capace di andare oltre il campo da gioco, esprimendo un senso di appartenenza e di stile in campo, sugli spalti e nella vita di tutti i tifosi, trascendendo in un'icona di lifestyle. Oggi più che mai, con il lancio di questo nuovo Home Kit, riaffermiamo il nostro legame con la città di Milano, celebrando la sua vibrante energia e l'atteggiamento dei suoi cittadini, che incarnano lo spirito innovativo e progressista di questa fantastica città".

Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership con AC Milan e del Kit per la prossima stagione. Il design riflette la mission di PUMA di innovare lo sportswear e incarna lo spirito progressista di AC Milan. Questa maglia è più di un Kit; è un simbolo di unità e di slancio per la squadra, la città e i suoi fedeli tifosi".

La nuova maglia è dotata di una tecnologia all'avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE, il Kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in quattro direzioni che riduce il peso e l'attrito, consentendo ai giocatori di muoversi più liberamente e comodamente. La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo sempre asciutto.

La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% e dotata di tecnologia dryCELL per la massima traspirabilità, per mantenere il giocatore asciutto e comodo per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo. Entrambe le maglie sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

Il nuovo Home Kit AC Milan 2023/24 è disponibile nei PUMA Store, online al sito PUMA.com, nell'AC Milan Store presso lo Stadio del Milan, al sito store.acmilan.com e presso selezionati retailer.

Il nuovo Home Kit AC Milan debutterà il 4 giugno alle 21.00 in occasione della partita di Serie A contro l'Hellas Verona.”

(Comunicato Milan)