News infortuni Inter | Ecco quando torna Romelu Lukaku

Slitta ancora il rientro di Romelu Lukaku, che questa settimana dovrà saltare la sfida tra Inter e Salernitana: decisione presa dopo l’ultimo allenamento odierno.

Il belga la settimana prossima si sottoporrà a nuovi esami strumentali in modo tale da ritornare in panchina, in caso di risultati positivi, per la sfida di Firenze.

Simone Inzahi sa che serve un ultimo step per poter riabbracciare il giocatore che manca ormai dal 28 agosto e non vuole rischiare di perderlo per altro tempo.