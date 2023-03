Rankovic regala una vittoria fondamentale al Club Milano contro il Verbano

Il Club Milano nell’anticipo del campionato di Eccellenza Girone A, trova tre punti fondamentali in casa contro il Verbano.

I ragazzi di mister Scavo sono andati a segno alla mezz’ora con il solito Rankovic, agganciando a quota 49 l’Oltrepò al quarto posto.

Di seguito la cronaca del match a cura dell'ufficio stampa del Club Milano:

Scavo conferma dieci undicesimi della vittoriosa trasferta di Ponte Lambro, unica novità Principi al posto dello squalificato Panzani. Questo il 4-3-2-1 biancorosso: Monzani tra i pali; Carnevale, Benatti, Diouck e Cuoco in difesa; Natale, Costa e Principi in mediana; Greco e Rankovic alle spalle di Locati. Celestini risponde col 4-4-2: Piagni in porta; Federici, Fabiani, Santagostino e Medici in difesa; Di Marco, Pasello, Morlandi e Caputo a centrocampo; coppia d’attacco Ferrari-Colombo.

Le assenze di Pelle, Cominetti e Panzani si fanno sentire per i padroni di casa, così il primo timido tentativo arriva sull’asse Natale-Greco, con quest’ultimo che non trova la deviazione di tacco dall’interno dell’area. Molto più pericoloso il tacco di Principi al 12’ sulla punizione di Rankovic, con Piagni che deve superarsi per mettere in corner col decisivo colpo di reni. È l’unica vera occasione di un primo tempo molto equilibrato ma davvero avaro di emozioni, se escludiamo un tiro dalla distanza di Pasello centrale che Monzani respinge senza difficoltà.

Ripresa che si apre con Pedrazzini al posto di Medici tra le fila degli ospiti. Ospiti subito pericolosi con Colombo che chiama Monzani alla grande parata. Il numero uno dei milanesi deve superarsi al 14’ sul doppio tentativo di Di Marco da centro area, il primo respinto da Principi, mentre il secondo diretto sotto la traversa diventa preda dei guantoni del portiere. Al 20’ prova ad accendersi Rankovic che accelera ma dal limite calcia male col mancino.

Sul fronte opposto si rende pericoloso Fabiano con un colpo di testa su calcio d’angolo. Col passare dei minuti sale la pressione degli ospiti che provano a schiacciare i meneghini nella loro trequarti, sfiorando il vantaggio al 25’ con Pedrazzini che sbuca nell’area piccola tra Benatti e Diouck e colpisce a botta sicura sul cross di Di Marco, ma Monzani è reattivo e con la punta del piede riesce a deviare in angolo.

Al 30’ l’episodio che decide il match: Tota anticipa secco Colombo a metà campo e di prima intenzione serve il taglio in profondità di Rankovic, che si lancia tra Federici e Fabiani e con la punta del piede beffa Piagni in uscita. La reazione dei rossoneri è affidata alle invenzioni di Colombo, che prima libera Federici in area che spreca calciando centrale da ottima posizione, poi prova a mettersi in proprio su punizione alzando sopra la traversa.

Conquista così tre punti pesantissimi il Club Milano, che raggiunge l’Oltrepò al terzo posto portandosi momentaneamente a -8 dal Pavia, in attesa della sfida di domani degli azzurri contro la Vergiatese. Tra quattro giorni lo scontro diretto del Fortunati dirà molto sulla lotta playoff, coi biancorossi che devono chiudere il campionato con un distacco inferiore ai 10 punti dai pavesi per accedere alla post season. Il Verbano ospiterà invece la Calvairate nel pomeriggio di mercoledì con l’obiettivo di tenere a debita distanza le squadre in lotta per evitare i playout.