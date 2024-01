Calcio e razzismo: Maignan lascia il campo a Udine e chiede sanzioni severissime

Serata da shock alla Dacia Arena di Udine, dove il Milan è riuscito a rimontare l’Udinese nei minuti di recupero grazie alla rete di Okafor.

La partita, però, difficilmente verrà ricordata per i gol e il risultato finale. Al minuto 34, infatti, Mike Maignan ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Maresca per dei cori razzisti da parte dei tifosi bianconeri. Il giocatore ha deciso poi di abbandonare il campo, seguito da tutti i suoi compagni di squadra.

L’arbitro ha successivamente sospeso per dieci minuti la gara, per poi far riprendere il match dopo aver calmato gli animi.

Nel frattempo, sui social arrivano le prime condanne:

Per primo ha farsi sentire è stato il Milan: "Nel nostro sport non c'è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti. Siamo con te, Mike.” Poi anche la Lega Calcio: “La Lega Serie A condanna ogni forma di razzismo”. Anche l'Inter ha mostrato subito il suo sostegno: "Siamo fratelli del mondo, contro ogni forma di discriminazione. Al tuo fianco Maignan"

Nel post partita, sono arrivate anche le dichiarazioni del portiere francese:

“Devono avere sanzioni molto forti, perché parlare non serve più a niente. Devono stare a casa e non venire più allo stadio. Il calcio è bello perché si viene allo stadio, con le famiglie, per divertirsi”.

"Ho sentito qualcuno che faceva i versi della “scimmia” ho detto che non possiamo giocare così al calcio, non è la prima volta che mi succede. Sono persone ignoranti, non sono tutti ma una cosa del genere non deve accadere nel calcio. Gli abbracci? Siamo una famiglia e tutti sono venuti da me a sostenermi".