Inter Primavera, pareggio pirotecnico contro la Real Sociedad

Inizia con un pareggio l’avventura europea dell’Inter Primavera fermata sul tre pari in casa della Real Sociedad. All'Instalaciones Deportivas Zubieta XXI, i nerazzurri vanno in vantaggio due volte, ma in entrambe le occasioni sono stati rimontati dagli spagnoli.

Partita subito in discesa per l’Inter che dopo setti minuti è già sul 2-0. L’approccio alla partita della squadra di mister Chivu è perfetto e dopo soli quattro minuti Maye conquista un calcio di rigore che Sarr trasforma con freddezza e precisione. Passano pochi minuti e l’Inter raddoppia con Kamate, bravo a superare Zango con un sinistro dalla distanza.

La formazione spagnola non accusa il colpo e al minuto 11 accorcia le distanze: cross da destra per Orobengoa che controlla, si gira calcia in rete.

La partita è apertissima e poco dopo il quarto d’ora i padroni di casa sfiorano il pari con Garcia che però centra il palo. Le squadre si danno battaglia, ma sul finire del primo tempo è ancora l’Inter a sfiorare il gol con due fiammate di Kamate che dal fondo serve prima Quieto e poi Sarr, ma entrambe le occasioni si concludono con un nulla di fatto.

Anche nella seconda frazione di gioco i ritmi restano alti e al 53’ arriva il pareggio della Real Sociedad: angolo battuto da Mariezkurrena e colpo di testa vincente di Martìn.

L’Inter non ci sta e al 63' arriva il gol di Matjaz che sfrutta al meglio l’assist di Quieto e riporta avanti la squadra la sua squadra.

La Primavera nerazzurra vuole chiudere la partita e a meno di dieci minuti dal termine sfiora il quarto gol con Spinaccè sul cross di Cocchi. Quando l’incontro sembra avviarsi al termine arriva però la doccia fredda per l’Inter: azione identica al secondo gol, angolo di Mariezkurrena e testa di Martìn che batte Calligaris fissano il punteggio sul definitivo tre pari.

Pareggio amaro per l’Inter che aveva assaporato la vittoria. I nerazzurri saranno nuovamente impegnati in Youth League martedì 3 ottobre in casa contro il Benfica al Konami Youth Development Centre.

IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD-INTER 3-3

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Zango; Nores (66' Amenabar), Martìn, Ropero (58' Gorosabel), Olarra; Arruti (Eceizabarrena), Lebarbier, Garcia (76' Arenzana); Ramirez (66’ Garro), Mariezkurrena, Orobengoa. A disposizione: Velarde, Segurola. Allenatore: Llorente

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo (72' Guercio), Stante, Maye (46' Matjaz), Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch (73' Bovo); Kamate (82' Vedovati), Sarr, Quieto (73' Spinaccè). A disposizione: Raimondi, Ricordi. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Nalbandyan (Armenia).

ASSISTENTI: Ghazaryan (Armenia); Hovhannisyan (Armenia).

RETI: 11' Orobengoa, 53' Martìn, 90' Martìn - 5' rig. Sarr, 7' Kamate, 63' Matjaz.

AMMONITI: Mariezkurrena, Nores, Orobengoa, Lebarbier - Quieto, Cocchi, Kamate, Calligaris.