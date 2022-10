Ballo-Touré e Leao regalano i tre punti al Milan (Highlights)

Nell'ottava giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta una gara complicatissima contro l'Empoli, in cui riesce a recupare tre punti nei minuti finali.

Partono forte i rossoneri che vanno vicinissimo al vantaggio con Leao che imbeccato davanti al portiere da Deketelaere, sbaglia clamorosamente.

Altre occasioni nei minuti successivi capitano a Saelemaekers che incredibilmente non riesce a capitalizzare due palle d'oro solo davanti a Vicario, oggi davvero in forma strepitosa.

Nel giro di pochi minuti arrivano le pessime notizie per Pioli: Saelemaekers e Calabria devono lasciare il campo per infortunui che appaiono non di lieve entità.

Nel secondo tempo esce fuori l'Empoli che ha alcune occasioni con il pericolosissimo Stojanovic e con Lammers, che non riescono però a trovare lo specchio della porta.

La vera chance capita però al minuto 74' quando Bajrami s'invola verso la porta partendo da centrocampo ma il suo tiro è troppo debole e Tatarusanu riesce a respingere al meglio.

Il Milan ha bisogno di una scintilla che al 79' arriva: su una rimessa Leao s'invola verso la porta e serve il neoentrato Rebic che a porta libera segna il suo terzo goal in campionato, al ritorno dall'infortunio.

L'Empoli raggiunge il pari al 92' con una punizione magistrale di Bajrami che infila la palla alla destra della barriera sorprendendo il numero 1 avversario.

I rossoneri non ci stanno e dopo soli 30 secondi segnano il goal del vantaggio con Ballo-Touré che su una spizzata di Krunic non sbaglia.

Minuto 96': il Milan chiude i conti con Leao che s'invola verso la porta e infila in pallonetto Vicario.

Gli highlights del match: