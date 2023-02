Nel recupero di campionato, la Giana torna alla vittoria contro il Prato

Il proseguimento di Prato-Giana Erminio, che si è giocato oggi partendo dal 32’ pt e sul risultato di 0-0, dopo che la gara era stata sospesa il 12 febbraio scorso a causa di un infortunio all’arbitro, ha visto la Giana tornare alla vittoria dopo 6 gare senza i 3 punti. Una vittoria voluta e meritata, arrivata in un momento di particolare difficoltà, che ha però compattato il gruppo

Si riparte dunque dal 32’ pt, con la Giana che vede schierati Pirola tra i pali, mentre Previtali, Colombara e Minotti a presidio della difesa; Lamesta, Mandelli e Pinto a centrocampo, con Caferri sull’out di destra e Messaggi su quello di sinistra; Fall e Perna nel comparto d’attacco. La gara riparte dalla trequarti della metà campo del Prato, con palla alla Giana e c’è subito una punizione dalla sinistra: Pinto prova un’insidiosa conclusione in porta, che Bertini riesce a bloccare.

La gara parte veloce e al 39’ la Giana si presenta in avanti con Fall, che appoggia dietro un pallone recuperato da Previtali e crossato in avanti per Perna, che aggancia e va alla conclusione in rete, ma si alza la bandierina del fuorigioco. Un minuto più tardi Perna ci riprova con una conclusione di potenza da fuori area, che Bertini para in due tempi. Al 44’ gran bella azione corale della Giana, con Fall che di testa aggancia un cross da Previtali e gira a rete, mancando di un soffio fuori.

Nessun cambio dopo l’intervallo, anche perché si sono giocati solo 14 minuti. Si riparte con il Prato più aggressivo rispetto alla prima frazione di gioco, ma al 6’ Messaggi dalla distanza, dopo uno scambio con Fall, con un gran bel tiro piazzato sul secondo palo infila la porta difesa da Bertini, che tocca la palla ma non può trattenerla: è il suo 5° gol in questo campionato. Al 13’ bella parata di Pirola sulla conclusione di testa di Diallo, dopo aver agganciato il cross dalla sinistra di Sciannammè. Al 14’ Caferri, dopo aver dribblato tre avversari, con un rasoterra angolato dal limite raddoppia il vantaggio biancazzurro, andando a segnare il suo terzo gol stagionale.

Al 15’ cambio per il Prato: esce Campaner ed entra Del Rosso. Al 21’ ci prova Trovade dalla distanza, ma il suo tiro ad incrociare è largo oltre il secondo palo. Al 21’ altri cambi per il Prato: dentro Nicoli per Bassano e Renzi per Soldani. Al 24’ Diallo dalla destra tenta la conclusione, ma non inquadra lo specchio, anche se la palla non esce di molto. Il Prato alza il pressing, costringendo la Giana a chiudersi in difesa, anche se in maniera ordinata. Al 33’ Caferri dribbla ancora gli avversari, si accentra e sta per calciare, ma Angeli in scivolata devia in angolo in extremis.

Al 34’ Perna lanciato a rete da solo viene travolto da Bertini in uscita e per l’arbitro è rigore: dal dischetto si presenta lo stesso Perna, che con un tiro morbido mette la palla all’incrocio dei pali, andando così in doppia cifra con il suo 10° gol in questo campionato. Al 35’ Petronelli prende il posto di Trovade fra le fila del Prato. Al 38’ doppio cambio per la Giana: Ballabio per Pinto e Piazza per Colombara, mentre al 39’ Bartolini rileva Diallo tra i padroni di casa. Al 43’ occasione per il Prato con Bartolini, che di testa dalla sinistra va alla conclusione ravvicinata, ma PIrola, che era in uscita sull’azione precedente, recupera e blocca la palla tra le mani. Al 48’ mister Chiappella fa entrare Brioschi al posto di Perna.

(Comunicato Giana Erminio)

PRATO-GIANA ERMINIO 0-3

Prato (4-3-3): Bertini, Nizzoli, Sciannamè, Angeli, Diallo (Bartolini 39’ st), Campaner (Del Rosso 15’ st), Bassano (Nicoli 21’ st), Soldani (Renzi 21’ st), Trovade (Petronelli 35’ st), Kouassi, Ba. A disp: Falsettini, Colombini, Cecchi, Aprili. Allenatore: Federico Santi

Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Mandelli, Pinto (Ballabio 38’ st), Perna (Brioschi 48’ st), Colombara (Piazza 38’ st), Fall, Lamesta, Messaggi, Caferri, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Ghilardi, Gorghelli. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. Assistenti: Damiano Caldarola di Asti e Umberto Galasso di Torino

Marcatori: Messaggi 6’ st, Caferri 14’ st, Perna (rig.) 34’ st

Recupero: 1’pt, 4’ st

Angoli: 1-1

Ammoniti: Sciannammè 10’ st, Soldani 19’ st, Lamesta 37’ st, Mandelli 37’ st, Bartolini 40’ st

Espulsi: nessuno