Il Responsabile Tecnico della Giana, Cesare Albé, parla dopo la retrocessione in Serie D (VIDEO)

Serie C

Serie C Girone A

Nei playout 2021/22 al Briamasco di Trento, la Giana non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata mentre i padroni di casa si sono guadagnati il diritto di rimanere in Serie C.

La squadra milanese che ha conquistato la Lega Pro è nata da una cocente delusione, la retrocessione ai play out di Eccellenza. Cesare Albè se lo ricorda bene e sa anche che dalle delusioni si può ripartire: