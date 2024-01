Si conclude a reti bianche la gara tra Giana Erminio e Atalanta U23

“Si torna tra le mura amiche per la 22ª giornata di campionato, dove la Giana ha ospitato l’Atalanta U23, concludendo la gara a reti bianche e conquistando il primo punto del nuovo anno.

Mister Chiappella schiera Zacchi tra i pali e la consueta difesa composta da Previtali, Ferrante e Minotti; a centrocampo Ferrante, Marotta e Pinto, affiancati sugli esterni da Lamesta e Caferri; in attacco Fall e Verde. Si parte e al 1’ l’Atalanta guadagna il primo corner, senza creare pericoli alla difesa biancazzurra. Per i primi venti minuti non si registrano azioni da gol, con le due difese molto attente a contenere i rispettivi comparti d’attacco. Al 22’ Cissè sfugge sulla sinistra e va alla conclusione sul primo palo, facile per Zacchi.

Al 27’ incursione della Giana in area ospite con Lamesta che serve in profondità Verde, il quale però manca il controllo favorendo la presa di Vismara. Al 29’ ribaltamento di fronte con Capone che aggancia il suggerimento dalla destra e cerca il tiro angolato, deviato in angolo da Zacchi. Al 44’ bella azione della Giana in area atalantina, con Franzoni che dalla destra passa al centro dell’area a Pinto, il quale viene anticipato di un soffio da un difensore ospite che spazza via; recupera Marotta, che dal limite va alla conclusione, blocca Vismara in elevazione.

Nessun cambio al rientro in campo dopo l’intervallo, si riparte con gli stessi undici del primo tempo e al 3’ la Giana guadagna una punizione dalla destra, Lamesta per Franzoni, che crossa al centro, respinto. Al 14’ Giana in avanti con Fall, che crossa sulla destra, raccoglie Caferri che va alla conclusione, deviata in angolo.

Al 18’ doppio cambio per mister Modesto, che inserisce Di Serio per Capone e e Diao per Cisse. Al 20’ doppio cambio anche per la Giana, con Fumagalli che rileva Verde e Ballabio per Pinto. Al 22’ Ballabio recupera un pallone al limite e passa a Fall, che va alla conclusione, di poco a lato. Al 23’ cambio obbligato per Del Lungo, che ha la peggio in uno scontro di gioco e al suo posto entra Berto.

Al 25’ Giana ancora in avanti con Fumagalli, che su punizione impegna Vismara alla respinta coi pugni; recupera Lamesta, che va alla conclusione di potenza, Vismara para senza trattenere, Franzoni si avventa sulla palla, ma il portiere ospite riesce a recuperare in extremis. Al 31’ Atalanta in avanti, palla a Cortinovis sul fondo, conclusione defilata dalla sinistra, palla nelle mani di Zacchi.

Al 33’ cambio per la Giana, con Previtali che lascia il posto a Colombara, oggi all’esordio in stagione e a tra i professionisti dopo un lungo infortunio. Al 35’ punizione per la Giana dai 30 metri, Fumagalli calcia largo per lo schema, palla a Lamesta che mette dentro per Minotti, il quale prova a schiacciare di testa, ma Vismara c’è. Al 47’ per l’Atalanta fuori Mendicino per Muhameti e Cortinovis per Falleni. Dopo 7’ di recupero finisce così.”

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-ATALANTA U23 0-0

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali (Colombara 33’ st), Ferrante, Minotti; Lamesta, Franzoni, Marotta, Pinto (Ballabio 20’ st), Caferri; Fall, Verde (Fumagalli 20’ st). A disp: Pirola, Magni, Boafo, Perna, Messaggi, Corno, Barzotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Atalanta U23 (3-4-1-2): Vismara; Del Lungo (Berto 23’ st), Varnier, Bonfanti; Palestra, Mendicino (Muhameti 47’ st), Mallamo, Regonesi; Cortinovis (Falleni 47’ st), Capone (Di Serio 18’ st); Cissè (Diao Balde 18’ st). A disp: Dajcar, Avogadri, Ghislandi, Solcia, Sidibe, Masi, Chiwisa. Allenatore: Francesco Modesto

Direttore di gara: Alfredo Iannello di Messina. Assistenti: Matteo Paggiola di Legnago e Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo. Quarto ufficiale: Dylan Marin di Portogruaro

Recupero: 0’ pt, 7’ st

Angoli: 3-4

Ammoniti: Pinto (G) 4’ st, Fall (G) 26’ st, Palestra (A) 44’ st, Di Serio (A) 49’ st, Berto (A) 52’ st