Rhodense scatenata, altro acquisto ufficiale

Proseguiamo anche oggi con la presentazione dei neo acquisti della Prima squadra. A disposizione di mister Diana ci sarà anche un giocatore di esperienza come Alessio Trovato, classe '86, in arrivo dall'Alagna. Nel suo palmares anche il titolo di capocannoniere del campionato di Promozione con l'Assago, dove ha giocato in coppia con Max Italia.