Il mercato della Rhodense s’infiamma, dopo la notizia dell’acquisto del difensore Davide Missaglia è in arrivo un nuovo attaccante:

“Nuovo arrivo in casa Orange per la Prima Squadra. Mister Diana potrà contare quest' anno su un bomber di razza: Massimiliano Italia, classe '90, che ha trascinato l' anno scorso il Magenta in Eccellenza a suon di gol, ben diciannove.”