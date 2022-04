La Rhodense non va oltre il pari contro il Gavirate

Squadra in casa

Squadra in casa Rhodense

Nella 30esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, la Rhodense non riesce ad andare oltre l’1 a 1 contro il Gavirate.

La partita resta sul filo del rasoio per 90 minuti, con molte occasioni da entrambe le parti non capitalizzate, come dimostra anche lo 0 a 0 ottenuto dopo il primo tempo.

Nella seconda frazione, l’atteggiamento delle due squadre non cambia e al 75’, gli ospiti passano in vantaggio con un goal di Martinoia.

I padroni di casa, in cerca di punti salvezza, non ci stanno e dopo solo un minuto pareggiano i conti con la rete di Gentile.

I milanesi ora, dovranno cercare di fare più punti possibili nella speranza di raggiungere il Pavia, un gradino sopra a +2.