La Rhodense perde contro la Vogherese e piomba al terzultimo posto in classifica

Squadra in casa Rhodense

Giornata di campionato difficile per la Rhodense, che cade in casa della Vogherese, con il risultato di 1 a 3.

La gara è stata equilibrata fino al minuto 32’ del primo tempo, quando Riceputi ha portato avanti i suoi approfittando di una disattenzione difensiva.

Al 39’, prima della fine del primo tempo, Romano ha raddoppiato, regalando sicurezza alla sua squadra, mettendo in discesa il match.

Lo stesso Romano chiude la gara al 54’ con la sua doppietta personale.

Il rigore di Gentile al 63’ non riapre la partita ma dona almeno un po’ di fiducia agli arancio neri, in vista dei prossimi impegni.

Ora il terzultimo posto, implica per la società Rhodense, un cambio di rotta netto, per invertire il trend negativo in cui è piombata.