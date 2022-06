Continua il mercato della Rhodense: preso Domenico Fulciniti

La Rhodense non si ferma più, un altro acquisto è stato ufficializzato dalla società nelle scorse ore sui propri canali social. Vestira? la maglia Orange nella prossima stagione Domenico Fulciniti, classe ' 87:

"Giocatore intelligente, uomo squadra, apprezzato per la sua duttilità? in campo. Sono queste le caratteristiche del nuovo acquisto Domenico Fulciniti, classe ' 87. L'esterno ex Magenta sarà il jolly tattico per mister Diana."